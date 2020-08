Há um ano o custo médio de um apartamento na capital rondava os 8.100 euros por m², verificando-se um aumento na ordem dos 10%.

Preço médio de um apartamento na capital supera os 9.000 euros por m²

Diana ALVES Há um ano o custo médio de um apartamento na capital rondava os 8.100 euros por m², verificando-se um aumento na ordem dos 10%.

O preço médio de um apartamento na cidade do Luxemburgo está três mil euros acima da média nacional. Falamos do preço médio de 9.000 euros, uma vez que o valor na capital pode variar entre os 6.000 e os 12.000 euros por m². Em causa estão apenas os apartamentos antigos, e não as novas construções.

Os dados aparecem no Paperjam, no âmbito de uma série especial sobre a habitação que a revista publica esta semana e na qual cita Julien Licheron, investigador do departamento de desenvolvimento urbano do Instituto de Investigação Socioeconómica do Luxemburgo (Liser).

Há um ano o custo médio de um apartamento na capital rondava os 8.100 euros por m², verificando-se um aumento na ordem dos 10%. A comuna do Luxemburgo continua a ser autarquia mais cara do país, sendo que os preços podem atingir os 12.000 euros, dependendo do bairro e do tipo de bem imobiliário, segundo a análise de Julien Licheron.

Uma casa na cidade do Luxemburgo custa em média 1,2 milhões de euros Segundo o STATEC e o Observatório da Habitação, a região mais acessível continua a ser o norte do país.

Na segunda comuna mais populosa do país, Esch-sur-Alzette, o custo médio por m² é de 5.111 euros e na terceira, Differdange, 4.955 euros. Ambas apresentam um valor inferior à média nacional de 6.057 euros por m².



Recentemente o Parlamento luxemburguês votou o congelamento das rendas até ao final de 2020, uma consequência das implicações económicas da pandemia no país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.