Gasóleo foi o que registou a maior subida no último mês.

Preço dos combustíveis em alta no Grão-Ducado

Henrique DE BURGO Gasóleo foi o que registou a maior subida no último mês.

O preço dos combustíveis não para de aumentar no Luxemburgo. Em causa está a cotação dos preços de barril de Brent e WTI (West Texas Intermediate), que atingiram na passada sexta-feira o seu mais alto nível desde janeiro de 2020.



Segundo os analistas, este aumento deve-se ao otimismo contínuo sobre as perspetivas de uma recuperação económica esperada nos Estados Unidos e às esperanças criadas pelas campanhas de vacinação.

Entre os combustíveis no Grão-Ducado, a maior subida no espaço de um mês foi verificada no gasóleo. O preço deste combustível subiu mais de 4,58% para os 1,11 euros por litro registados a 15 de fevereiro.

Já a gasolina de 95 octanas registou uma subida de 1,87% num mês. A 15 de fevereiro o preço por litro era de 1,19 euros. No caso da gasolina sem chumbo o aumento superou os 2%, com o litro a custar a 1,27 euros a 15 de fevereiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.