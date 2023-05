De março para abril, as passagens aéreas conheceram uma forte subida no país. E os aumentos vão continuar.

Preço dos bilhetes de avião aumenta 32% no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA De março para abril, as passagens aéreas conheceram uma forte subida no país. E os aumentos vão continuar.

Este vai ser o verão dos voos a preços astronómicos alertam os especialistas internacionais.

O Luxemburgo não será exceção e a subida do custo das passagens aéreas já está à vista. De março para abril os bilhetes de avião aumentaram 32,2% no país, indica o Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (Statec) no seu relatório mensal sobre a inflação. Para as viagens organizadas o aumento foi de 21%.

A subida de preços das viagens, marcada pelo movimento sazonal das férias da Páscoa, "teve forte influência" na subida do índice nacional dos preços ao consumidor, indica o Statec. E, consequentemente no aumento da taxa de inflação.

A nível europeu, as companhias aéreas estão a aumentar o preço das passagens aéreas com a chegada do bom tempo, tencionando continuar a subir os preços até e durante o verão.

As razões? Por um lado, a loucura por voltar a viajar depois da pandemia, que gerou e gera uma grande procura pelos voos. Por outro, a falta de aviões e de pessoal, a bordo e nos aeroportos, pois as transportadores reduziram muito as equipas durante a covid e ainda não conseguiram contratar os recursos que tinham na era pré-pandemia. Mais passageiros, menos aviões e funcionários estão assim na origem do grande aumento dos preços.

Preços muito mais caros

Recentemente, o diretor executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, declarou aos analistas que a sua companhia não se iria apressar a aumentar a capacidade das aeronaves, apesar do aumento de passageiros, e que a subida de preço dos bilhetes iria ajudar a reparar o equilíbrio danificado pela covid, cita a agência Bloomberg.

Há outra mudança prejudicial para os passageiros. A era dos bilhetes de avião a 10 euros acabou, declarou o diretor executivo da Ryanair, Michael O'Leary, também citado pela Bloomberg. É que antes da pandemia, devido à forte concorrência entre companhias "low cost", os preços das passagens conseguiam ser muito baixos, por vezes inacreditáveis, e não acompanhavam a inflação. Resultado: houve companhias "low cost" que faliram devido a esta estratégia.

No último trimestre, as tarifas médias foram 14% mais elevadas na Ryanair, em comparação com os níveis de 2019. Para este responsável, o mercado de aviação da Europa vai tornar-se mais parecido com o mercado norte-americano, mais consolidado, com capacidade mais estável e pressão elevada nos preços.

