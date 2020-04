Na segunda-feira, o preço do barril de petróleo situou-se, pela primeira vez, abaixo dos zero dólares.

Preço do petróleo em queda livre

O preço do barril de petróleo WTI para entrega em maio permaneceu em queda esta terça-feira devido à crise global da procura causada pela pandemia da covid-19, caindo abaixo dos 0 dólares por barril depois de recuperar ligeiramente de um mínimo histórico de -37,63 dólares e regressar a território positivo. Segundo dados da bolsa New York Mercantile Exchange (NYMEX), às 08h31, o seu preço era de -4,51 USD e depois caiu para -16,74.

Por sua vez, o preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho desceu hoje 21,7% no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres. De acordo com a Lusa, o petróleo de referência na Europa cotava-se a meio da manhã no ICE Futures a 20,02 dólares – contra 25,58 dólares na segunda-feira – cerca das 09:30 TMG, depois do dia negro que viveu o petróleo de referência nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate (WTI), na segunda-feira, quando se cotou em terreno negativo pela primeira vez na sua história.

O Brent continuou durante a manhã de hoje a trajetória de baixa devido aos problemas para armazenar o excesso de produção. Recentemente, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus principais aliados (OPEP+) acordaram baixar a produção conjunta em 10 milhões de barris por dia. Contudo, o colapso da procura pode ultrapassar 20 milhões de barris por dia, ameaçando inundar o mercado com um excesso de oferta que será difícil de armazenar.

Com Lusa

