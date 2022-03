É a terceira vez em apenas uma semana que os preços dos combustíveis flutuam no Grão-Ducado.

Preço do gasóleo volta a subir já este sábado

Depois de uma baixa nos preços, há nova subida do custo dos combustíveis nas estações de serviço do Luxemburgo e o diesel excede uma vez mais o preço da gasolina: é um aumento de mais de 13 cêntimos. É a terceira vez em apenas uma semana que os preços dos combustíveis flutuam no Grão-Ducado.

Foram anunciados três novos aumentos a partir deste sábado: o litro do gasóleo passa a custar 1,761 euros, um aumento de 13,5 cêntimos. A Super 95 vai voltar a subir até 1,687 euros, um aumento de 2,2 cêntimos. A Super 98 subirá 1,3 cêntimos, fazendo com que custe 1.750 euros por litro - apenas um cêntimo a menos do que o gasóleo.

O gasóleo torna-se assim o combustível mais caro, algo impensável antes do início da crise ucraniana, que precipitou a subida de preços.

