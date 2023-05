A estimativa foi feita pela fornecedora de energia Enovos em comissão especial tripartida na quarta-feira.

Preço do gás vai baixar, mas não na fatura

O preço do gás nos mercados grossistas deverá baixar nos próximos tempos, mas vai levar algum tempo até que esta descida se reflita nas faturas das famílias do Luxemburgo, concluiu a Enovos na comissão especial tripartida que teve lugar na quarta-feira na Câmara dos Deputados.

Segundo o fornecedor de energia, citado pelo Virgule, o atraso pode ser explicado pela forma como as empresas do setor operam, "já que efetuam as compras [de gás] a longo prazo".

Por outro lado, a eventual descida nas faturas acaba por ser anulada pelo preço máximo do gás fixado no ano passado e em vigor até 2024, segundo o presidente da comissão, Gilles Baum (DP).

O preço do gás por metro cúbico diminuiu de 1,71 para 1,05 euros desde outubro, mas apesar da evolução favorável, permanece acima do limite definido pelo Governo de 0,83 euros por metro cúbico, aponta o Virgule, acrescentando que "isto explica o facto de esta redução não está repercutir-se nas famílias".

A descida dos preços deve-se a um inverno particularmente ameno e com os resultados positivos dos esforços de poupança energética implementados pelo Governo, que permitiu reunir um nível elevado de reservas de gás.

Os fornecedores de energia não descartam a possível redução dos preços no cliente. Mas esta descida está dependente da evolução da guerra na Ucrânia e da situação de consumo energético no outono e no inverno.

