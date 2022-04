Segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, em comissão parlamentar, os preços do gás "ultrapassam em momentos os 300 euros por megawatt hora (MWh)".

Energia

Preço do gás chega a ser 15 vezes superior ao habitual no Luxemburgo

Susy MARTINS Segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, em comissão parlamentar, os preços do gás "ultrapassam em momentos os 300 euros por megawatt hora (MWh)".

Segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, em comissão parlamentar, os preços do gás "ultrapassam por momentos os 300 euros por megawatt hora (MWh)", ou seja, 15 vezes mais do que o nível do preço habitual antes da crise sanitária.



O projeto de lei sobre esta matéria (n° 7980), que foi analisado pelos deputados esta semana, tem como objetivo compensar o aumento do custo do gás natural, ligado nomeadamente à guerra na Ucrânia.



O documento prevê que o Estado assuma os encargos financeiros da utilização da rede de distribuição do gás para os utilizadores com um consumo máximo de 65 metros cúbicos por hora. Uma medida que deverá vigorar até 31 de dezembro de 2022.

Crédito fiscal para a energia. Saiba quanto vai receber do Governo Os montantes de crédito mais elevados oscilam entre os 84 euros e os 76 euros por mês, sendo gradualmente reduzidos para salários e pensões superiores a 100.000 euros por ano.

No geral, o projeto de lei foi bem recebido pelos deputados, mas houve questões a Claude Turmes sobre se esta compensação financeira equivale à redução de 7,5 cêntimos decidida pela tripartida para o gasóleo de aquecimento (a par com o gasóleo e gasolina).

Turmes explicou que as compensações para o gás são ligeiramente mais elevadas, mas que no final as duas se balançam uma à outra, já que os preços do gás aumentaram muito mais que os preços do gasóleo de aquecimento.

Luxemburgo. Quanto lhe vai custar o aumento de energia no orçamento familiar? Mesmo com as novas medidas de ajuda, as famílias com menores rendimentos são as mais afetadas, indica a Fondation Idea que faz as contas e apresenta os ganhos e perdas dos agregados.

Os preços da energia, e sobretudo do gás, têm tido um forte aumento há vários meses e afetam cada vez mais o bolso dos residentes no Grão-Ducado. O que levou a tripartida (Governo e parceiros sociais) a aprovar um pacote de medidas para ajudar as famílias a fazer face a estes aumentos.

















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.