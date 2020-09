Preço de bebidas alcoólicas no Luxemburgo iguala a média da UE

O preço das bebidas alcoólicas (espirituosas, vinho e cerveja) no Luxemburgo é o mesmo da média dos países da União Europeia (UE).

Henrique DE BURGO

De acordo com um relatório do Eurostat, divulgado esta terça-feira, o Luxemburgo é o 17° país da lista, com um índice de nível de preços médio igual a 100, o mesmo valor da UE.

Os resultados, referentes a 2019, mostram que a Finlândia tinha o preço mais caro nas bebidas alcoólicas, com um índice de nível de preços de 191. O pódio é fechado pela Irlanda (182) e Suécia (156).

Em contraste, os níveis de preços das bebidas alcoólicas eram mais baixos na Roménia (76), Bulgária (79) e Hungria (80). Portugal é o 10° país com as bebidas alcoólicas mais caras, com um índice de 107.

Quanto aos países vizinhos do Grão-Ducado, a Bélgica (111) aparece em 9° lugar e a França (101) em 16°, à frente do Luxemburgo. A Alemanha (21° lugar) é o país da Grande Região onde as bebidas alcoólicas são mais batatas, com um índice de 93.

