A comuna de Arlon está entre as mais caras para comprar casa na província belga do Luxemburgo.

Preço das casas dispara na fronteira com a Bélgica. A culpa é do Luxemburgo?

Simon MARTIN O aumento é particularmente acentuado na província belga do Luxemburgo, que faz fronteira com o Grão-Ducado. Vários notários justificam o aumento com o crescente êxodo de luxemburgueses que não conseguem encontrar habitação no próprio país.

A crise imobiliária está a forçar muitas pessoas a deixar o país. Vários luxemburgueses terão decidido deixar o seu país natal para viver nas regiões fronteiriças. O objetivo é conseguir comprar uma casa, sonho ainda inacessível para muitos luxemburgueses.

A mudança acarreta consequências para o mercado imobiliário fronteiriço. "Embora não devamos culpar os luxemburgueses que decidem investir nas zonas fronteiriças, temos de reconhecer que este é um dos fatores por detrás do aumento dos preços imobiliários na região", diz Georges Lochet, notário de Fauvillers, comuna próxima da fronteira com o Grão-Ducado. "Outros fatores incluem a presença de trabalhadores fronteiriços na região de Arlon e o teletrabalho, que poderá ter influenciado a subida de preços, para além do aumento da demografia".

Fenómeno que veio para ficar

Relativamente ao êxodo de pessoas residentes do Grão-Ducado, o notário belga indica que este fenómeno é para continuar. "Contudo, é de notar que muitos luxemburgueses compram propriedades na província belga para as declarar como uma segunda residência, de modo a manter as vantagens do Grão-Ducado. Desta forma, o Luxemburgo continuará a impulsionar os preços dos bens imobiliários nesta localidade belga. Temos de reconhecer que com as habitações a preços loucos no seu próprio país, são capazes de gastar muito mais numa casa do que os habitantes daqui", diz Georges Lochet. "E, inevitavelmente, isso acaba por inflacionar os preços".





O assunto foi debatido na terça-feira, durante a semana imobiliária dos notários de Bruxelas e da Valónia. Vários participantes fizeram um balanço da evolução do preço médio das casas e apartamentos na província do Luxemburgo, que faz fronteira com o Grão-Ducado e a conclusão é clara: este mercado está longe de estar em crise.

Na Bélgica, as províncias da Flandres Oriental (+0,2%) e do Luxemburgo (+4%) registaram um aumento nas transações imobiliárias em 2022. De acordo com a federação de notários, a maioria dos compradores tem entre 31 e 50 anos. "Na província do Luxemburgo, a idade média de compra é de 40 anos, ligeiramente superior à média nacional de 39", explica François Dogné, notário em Houffalize.

Como as moradias representam a maior quota do mercado imobiliário da província (86,6% contra 13,4% dos apartamentos), os notários têm-se concentrado neste tipo de habitação. Para pagar uma casa na província do Luxemburgo, é necessário pagar uma média de 240.000 euros, tornando-a a província mais cara, logo atrás de Brabante, na Valónia. E este valor só tem aumentado nos últimos anos.

"No espaço de um ano - entre 2021 e 2022 - assistimos a um aumento de preços de 14,8%. Nos últimos cinco anos, este aumento atingiu 41,2%", de acordo com os notários.

Aumento de preços lado a lado com a inflação

Apesar do aumento colossal, é necessário ter em mente o contexto da inflação e as indexações. "É certo que os preços subiram, mas estes acompanharam logicamente a inflação e, por conseguinte, aumentaram de forma linear".

A verdade é que existem grandes diferenças de preços entre os diferentes distritos que compõem a província, mas também entre os diferentes municípios que compõem estes distritos. É no distrito de Arlon que se paga mais caro para encontrar alojamento. Esta cidade concentra 8% da população total dos residentes fronteiriços, logo, os preços aumentam. Para comprar uma casa aí, serão necessários 340 mil euros, um aumento de 4,6% em comparação com o ano anterior.

Mas Arlon, de acordo com os dados da federação de notários, não é a comuna mais cara. "Isto pode ser explicado pelo facto de que as transações imobiliárias nesta localidade referirem-se muitas vezes a casas mais antigas - logo, mais baratas do que as novas construções", explica Aurore Fourniret, notário em Virton.

Já uma casa na comuna de Messancy pode custar 374.850 euros (+10,7%) e em Aubange, 260.000 euros (+8,3%). Mas o valor máximo vai, sem dúvida, para a comuna de Attert, onde uma casa custa em média 386.500 euros (+12%).

Pressão imobiliária aumenta no norte

A pressão sobre os preços dos imóveis está já a ser sentida mais a norte na Bélgica. A situação no distrito de Bastogne é um exemplo. Uma casa neste município pode custar 260.000 euros (+19,5%), enquanto que em Vaux-sur-Sûre, o montante sobe para 295.000 euros (+51,3%). É também o caso do distrito de Virton, onde uma casa está a um preço médio de 320.000 euros em Habay (+14,3%) ou 270.000 euros em Etalle (+6,5%).

"De um modo geral, verifica-se que as comunas que servem a E411 (que liga à fronteira do Luxemburgo) e a E25 (que permite ir a Liège) são aquelas onde os preços são mais elevados", assinalam os notários.

O aumento também chegou a Vielsalm (229.000 euros, +31,6%) e Gouvy (238.000 euros, +25,3%), municípios mais rurais mas também limítrofes do Grão-Ducado.

Os distritos de Marche e Neufchâteau não estão na fronteira com o Grão-Ducado, mas isso não impediu o aumento dos números. Sobretudo, em Hotton (250.000 euros, +39,7%), Tenneville (250.000 euros, +26,9%), Libin (262.500 euros, +19,1%) e Daverdisse (277.500 euros, +13,3%).

"A atividade imobiliária na província belga do Luxemburgo é boa e o mercado é muito diversificado", resumiram os notários. Para estes, uma coisa é certa: imobiliário continua a ser um investimento seguro neste local.

(Artigo original publicado no Virgule e adaptado por Ana Patrícia Cardoso.)

