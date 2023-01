O custo da água canalizada vai aumentar 15% no Luxemburgo, com o custo mensal a variar entre três a seis euros por mês.

Luxemburgo

Preço da água vai aumentar até 80 euros este ano

Depois dos aumentos dos custos energéticos também a água canalizada vai custar mais caro aos residentes no Luxemburgo.

A subida do preço está ligada à inflação e o aumento do custo ronda os 15%, segundo anunciou a ministra do ambiente, Joëlle Welfring, numa resposta parlamentar a uma questão colocada pelos deputados Fred Keup e Jeff Engelen, da ADR.

Em termos absolutos, a água da torneira vai custar entre 20 a 40 cêntimos mais por metro cúbico (mil litros) este ano para as famílias, um valor que varia entre os municípios.

Contas feitas, um agregado familiar de quatro pessoas vai pagar entre três a seis euros mais pela água canalizada por mês, o que significa um aumento de 40 a 80 euros no final deste ano, especifica a ministra na sua resposta parlamentar, lembrando que os custos são diferentes para agregados familiares, Horeca, agricultura e indústria.

Perante o valor acrescido para os agregados familiares "não estão previstas medidas de apoio de momento", esclarece a ministra salientando que em relação à água engarrafada o preço da água da torneira "continua acessível".

