Preço da gasolina ultrapassa os dois euros por litro

Os preços dos combustíveis voltaram a subir de forma generalizada esta terça-feira, depois de já ter sido registado um aumento de vários cêntimos no sábado passado, 14 de maio.

Os preços dos combustíveis voltaram a subir de forma generalizada esta terça-feira, depois de já ter sido registado um aumento de vários cêntimos no sábado passado, 14 de maio.

Assim, a gasolina 98 octanas ultrapassou 2,031 euros por litro, um aumento de 3,7 cêntimos que acresce aos 12,1 cêntimos adicionais da última subida. A gasolina 95 octanas custa mais 6,5 cêntimos, um total 1,871 euros por litro.

Já o gasóleo está nos 1,779 euros por litro, mais 3,4 cêntimos.

Também o óleo para aquecimento está ligeiramente mais caro, nos 1,248 euros por litro, tendo aumentado 3,2 cêntimos.

Desde esta segunda-feira, 16 de maio, que o gasóleo de aquecimento, o gasóleo industrial e o agrícola têm uma redução de 7,5 cêntimos por litro. A medida foi anunciada pelo Governo e faz parte do pacote de compensação às famílias e empresas devido à escalada internacional dos preços da energia.

No caso do gasóleo de aquecimento, a medida estará em vigor até 31 de dezembro deste ano. Já no que respeita ao gasóleo agrícola e industrial, a medida permanecerá em vigor até 31 de julho.

