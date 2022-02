A pedido do partido cristão social (CSV), o Parlamento abordou a questão do poder de compra que está a diminuir devido ao aumento dos preços da energia. Novas medidas serão apresentadas em breve.

Poder de compra

Preço da energia dispara. Governo promete apresentar propostas para compensar subida

Susy MARTINS A pedido do partido cristão social (CSV), o Parlamento abordou a questão do poder de compra que está a diminuir devido ao aumento dos preços da energia. Novas medidas serão apresentadas em breve.

O aumento dos preços da energia está a ter um impacto no poder de compra dos agregados familiares do Luxemburgo. A forma como o Estado pode compensar essa perda foi debatida na quarta-feira no Parlamento, a pedido do partido cristão social (CSV), e o Governo comprometeu-se a apresentar brevemente propostas concretas.

A introdução de um teto máximo dos preços da energia, medidas fiscais ou ainda um subsídio foram algumas propostas apresentadas pelos diferentes partidos.

OGBL. Famílias também precisam de ajuda para compensar aumento do preço da energia OGBL sublinha que as famílias, sobretudo com rendimentos mais baixos, também estão a ser impactadas por esses aumentos, sendo que a subida de 200 euros do subsídio de vida cara não é suficiente para colmatar os novos preços.

Para a ministra das Finanças, Yuriko Backes, o Governo tem elaborado medidas para manter o poder de compra da população, nomeadamente a gratuitidade das cantinas nas escolas e das estruturas de acolhimento das crianças ou ainda reduções fiscais. Mas, acrescentou, o executivo vai analisar as propostas dos outros partidos e elaborar um projeto de lei.

CSV defende aumentar valor do subsídio de vida cara

Outra medida decidida pelo governo para manter o poder de compra foi o de aumentar o "subsídio de vida cara". No entanto, segundo o CSV, é preciso aumentar o patamar que dá acesso a essa ajuda financeira, para que as famílias com rendimentos médios possam também aceder ao subsídio.

Juventude Socialista propõe 500 euros por família para compensar aumento da energia A secção da juventude do LSAP defende que o Estado tem uma ampla margem de manobra para compensar o aumento dos preços de energia.

O partido cristão social propôs ainda que o preço do gasóleo de aquecimento fosse limitado com um teto máximo, pelo menos durante algum tempo. A ministra das Finanças respondeu diznedo que a indexação dos salários é uma garantia para adaptar os salários ao custo de vida e que a última indexação ocorreu no passado mês de outubro, sendo que a próxima atualização poderá ocorrer já nesta primavera.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.