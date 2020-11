Os preços da eletricidade doméstica no Luxemburgo subiram no primeiro semestre de 2020 para os 19,8 euros por 100 kWh, ou seja, mais 10,5% do que em igual período do ano passado (17,9).

Preço da eletricidade aumenta 10,5% no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Os preços da eletricidade doméstica no Luxemburgo subiram no primeiro semestre de 2020 para os 19,8 euros por 100 kWh, ou seja, mais 10,5% do que em igual período do ano passado (17,9).

De acordo com os dados divulgados na quarta-feira pelo Eurostat, o Luxemburgo é o 10° país com os preços de eletricidade doméstica mais altos da União Europeia (UE).

No geral os preços na UE recuaram no primeiro semestre para os 21,3 euros por 100 kWh, face aos 21,6 euros homólogos. Portugal está em oitavo na lista (21,2). Alemanha (30,4 euros), Dinamarca (28,3) e Bélgica (27,9) têm os preços mais altos. Na cauda estão enquanto Bulgária (10), Hungria (10,3) e Estónia (12,4) com os preços mais baixos.

As maiores descidas em relação ao mesmo período do ano passado foram observadas na Holanda (-31,0%), Letónia (-12,8%), Eslovénia (-11,4%), Suécia (-10,0%) e Estónia (-8,0%). Já a Lituânia (13,6%), Polónia (12,9%), Luxemburgo (10,5%), Roménia (9,1%) e República Checa (8,0%) registaram as maiores subidas.



