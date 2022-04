Dados foram avançados pelo ministro da Economia, Franz Fayot, em resposta parlamentar. Mas aumento foi ainda maior noutros tipos de carne.

Crise de abastecimento

Preço da carne bovina aumentou 4,4% nos últimos meses no Grão-Ducado

Em linha com a generalidade dos países, os preços da alimentação estão mais caros no Grão-Ducado, sobretudo após a invasão russa da Ucrânia. Em reposta uma questão parlamentar, o ministro da Economia, Franz Fayot, confirmou esta mesma tendência no país, nomeadamente no que toca à carne.

Desde outubro de 2021 até março deste ano, no geral, o preço da alimentação aumentou cerca de 3,4% no país, sendo que a carne de bovino aumentou 4,4%.

Nos últimos meses, o preço da carne de porco também aumentou, ainda que de forma menos acentuada, 3%. Mas é sobretudo a carne de borrego e caprina que mais aumentou, ultrapassando os 9%.

Segundo Franz Fayot é esperado que os preços aumentem ainda mais nos próximos meses devido ao preço da energia. Uma expectativa confirmada esta terça-feira pelo Banco Mundial que estima que os preços da energia e alimentos continuem altos até finais de 2024.



