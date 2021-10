A LCGB lembra que o Luxemburgo apresentava em 2020 um risco de pobreza de 17,5% e uma taxa de pobreza 18,3%.

Precariedade. LCGB pede revisão da definição do contrato de trabalho

Henrique DE BURGO A LCGB pede ao Governo para que garanta condições de trabalho dignas e proteção social a todos os assalariados do Grão-Ducado. O apelo é feito por ocasião do Dia Mundial do Trabalho Decente, que se assinala esta quinta-feira, 7 de outubro.

Segundo a central sindical, estas exigências são pré-requisitos para manter um padrão de vida adequado e um desenvolvimento económico socialmente igualitário.



A LCGB lembra que o Luxemburgo apresentava em 2020 um risco de pobreza de 17,5% e uma taxa de pobreza 18,3%, números acima da média europeia.

A agravar a situação estão, por exemplo, o aumento dos contratos a termo, o recurso às agências de trabalho temporário e os falsos trabalhadores independentes.

Um dos exemplos referidos pelo sindicato são os funcionários de plataformas digitais, que estão excluídos de muitas disposições de proteção do Código do Trabalho e Segurança Social. “Trabalham em condições deploráveis, são remunerados com rendimentos indecentes e estão privados de qualquer perspetiva de carreira ou desenvolvimento profissional”.

Nesse sentido, a LCGB pede ao Governo que faça uma “revisão urgente” dos conceitos de trabalhador e de contrato de trabalho, com base em pelo menos três critérios: existência de relação de subordinação, desempenho no trabalho e pagamento de remuneração.

Ainda segundo os números da LCGB, 46% do emprego de jovens dos 15 aos 24 anos têm contratos a termo e os contratos de trabalho a tempo parcial atingem os 12,5%. Por isso, os responsáveis do sindicato exigem a manutenção do CDI (Contrato com Duração Indeterminada) como um contrato padrão, bem como um limite legal para o número de renovações do CDD (Contrato com Duração Temporária).



