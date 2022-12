O Statec estima que o aumento do custo salarial médio no Luxemburgo se fixe nos "6,3%" este ano e nos "5,6% em 2023, sobretudo por efeito das sucessivas indexações".

Próximo ano deverá ter três parcelas de indexação salarial

O ano de 2023 poderá ter três parcelas de indexação dos salários, segundo avançou esta segunda-feira Serge Allegrezza, diretor do Statec.

"A parcela de índice que não foi paga este ano poderá ser paga no primeiro trimestre de 2023", referiu o responsável do instituto de estatísticas luxemburguês à RTL. Serge Allegrezza disse acreditar que possa haver uma terceira parcela de índice no final do próximo ano, "mas ainda é demasiado cedo para confirmar esta informação", advertiu.

As declarações foram feitas no mesmo dia em que o Statec publicou uma nota de conjuntura com previsões já para o próximo ano.

De acordo com o organismo, os níveis historicamente elevados de inflação que têm marcado o ano de 2022, embora de forma menos pronunciada no Luxemburgo do que em qualquer outra parte da UE, vão ter reflexos em 2023.

Seguindo a subida da inflação, e as indexações, o custo salarial médio (CSM) "mostra um forte crescimento no segundo trimestre de 2022 na zona euro e no Luxemburgo", começa por sinalizar o Statec, na sua análise. Nos 12 meses que se seguirá deverá ainda verificar-se o impacto dessas varáveis, embora de forma menos pronunciada.

O instituto estima que o aumento do CSM per capita, no Luxemburgo, se fixe nos "6,3%" este ano e nos "5,6% em 2023, sobretudo por efeito das sucessivas indexações".

Já em relação ao rendimento disponível real das famílias per capita - ou seja, o poder de compra -, é previsível que 2022 reflita uma estagnação, enquanto que 2023 deverá trazer um aumento de "cerca de 2%", sendo que "o poder de compra das famílias de baixos rendimentos é significativamente apoiado pelas medidas decididas durante as negociações tripartidas", acrescenta o Statec.

