Próxima reunião da tripartida marcada para 3 de março

A informação foi avançada esta quarta-feira pela Paperjam.

(dme) - A próxima reunião da tripartida está agendada para sexta-feira, 3 de março, noticia a revista Paperjam esta quarta-feira. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, terá convidado sindicatos e empregadores para se reunirem no Castelo de Senningen para discutir as próximas medidas no âmbito do Solidaritéitspak 2.0, bem como as condições de indemnização para a provável tranche suplementar do index.

Statec prevê nova indexação em 2023. Governo convoca tripartida Segundo o gabinete de estatísticas, a nova tranche deverá cair nos três últimos meses de 2023.

As previsões da inflação para o Luxemburgo, publicadas recentemente pelo instituto de estatística Statec, confirmam que são possíveis três indexações em 2023. Este ano, espera-se uma inflação de 3,4%, e para o próximo ano, prevê-se que este indicador se fixe nos 4,8%.

Isto significa que uma terceira tranche de indexação terá lugar este ano, provavelmente no quarto trimestre. A primeira foi desencadeada a 1 de fevereiro e a parcela que foi adiada em junho de 2022 será aplicada a 1 de abril.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

