Próxima indexação? Só a meio de 2021

Depois do aumento automático dos salários e pensões que chega no fim deste mês, será preciso esperar um pouco para a próxima indexação.

Este mês, trabalhadores e pensionistas vão ver o seu salário bruto aumentar por efeito da indexação e muitos perguntam-se já quando será desencadeado o próximo aumento automático dos salários (de 2,5%). Os investigadores do instituto de estatística luxemburguês (Statec) adiantaram numa conferência, citada pelo Paperjam, que a próxima indexação deverá chegar a meio de 2021.

O Statec organizou em conjunto com o instituto de investigação britânico Oxford Economics uma conferência onde foram apresentadas as projeções económicas mundiais e especificamente do Luxemburgo.

Indexação faz subir salário mínimo para 2.141,99 euros Os aumentos de 2,5% nos salários e pensões também vão ter impacto no salário mínimo. A subida será superior a 52 euros por mês.

Assim, segundo adianta o Paperjam, o Statec prevê que a economia cresça 2,4% este ano. Aliás, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de emprego e de inflação vão continuar a aumentar este ano, mas a um ritmo mais lento do que nos últimos anos. A evolução da economia deverá ser de 2,8% em 2019 e foi de mais de 3% por ano entre 1995 e 2018.

Os investigadores notam que, no setor financeiro, os fundos de investimento registaram um crescimento significativo, enquanto a banca teve uma performance mais fraca. Por outro lado, o emprego no setor financeiro continua a aumentar, em parte por causa do efeito Brexit, com muitas empresas a deslocalizarem-se para o país, para garantirem acesso ao mercado único europeu.

Por sua vez, o setor da construção – que emprega cerca de 10% da mão-de-obra do país e tem um peso de cerca de 5% do PIB - continua a desenvolver-se, mas a um ritmo mais lento. Um dos desafios nomeados pelos patrões é a penúria de mão-de-obra.

Em termos mundiais, a Oxford Economics previu uma redução dos investimentos na zona euro, que deverão ter um crescimento de entre 1% a 2%. O comércio mundial deverá avançar cerca de 1,5%, uma das taxas mais baixas dos últimos anos.

Para o instituto de investigação britânico, a primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos reduziu consideravelmente os riscos para as empresas. Por outro lado, a definição do Brexit trouxe mais clareza à situação, mas as relações comerciais entre o Reino Unido e a UE devem ser esclarecidas, sob pena de haver uma “incerteza permanente”.