Mais um efeito da pandemia.

Próxima indexação dos salários prevista para junho de 2022

Diana ALVES Mais um efeito da pandemia. A próxima indexação dos salários à inflação deverá acontecer em junho de 2022, segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec) apresentadas hoje aos deputados da comissão das finanças, avança a RTL.

Segundo os especialistas, a crise pandémica abrandou o aumento dos preços, o que resulta num adiamento da indexação. A confirmarem-se as previsões do Statec, salários e pensões só aumentarão 2,5%, ao abrigo do sistema de indexação automática, dois anos e meio após a última adaptação.

Segundo as explicações dos representantes do gabinete nacional de estatísticas, atualmente a inflação ronda os 0,9%, sendo que no próximo ano deverá subir para 1,3%. Quanto ao crescimento da economia, para este ano os especialistas preveem uma contração de 5%. No próximo ano, a retoma económica deverá atingir os 7%.

