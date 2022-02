Entre abril e junho haverá a um aumento automático de 2,5% em todos os salários, vencimentos e pensões, apenas alguns meses após a última indexação, em outubro passado.

Inflação

Próxima indexação dos salários no Luxemburgo chega antes do verão

Tiago RODRIGUES A próxima indexação dos salários vai ser paga ainda antes do verão, indicou esta quarta-feira o Statec, no seu mais recente estudo sobre o aumento dos preços no Luxemburgo.

Segundo as estimativas do Statec, o aumento dos preços nos últimos meses irá mais uma vez exceder o limite e desencadear a indexação dos salários à inflação. Não se trata de um aumento, mas sim de uma adaptação dos vencimentos ao custo de vida.

"Em todos os cenários, a próxima indexação será paga no segundo trimestre de 2022", revelou esta quarta-feira, em comunicado, o instituto de estatística. Assim, entre abril e junho, este ajuste levará a um aumento automático de 2,5% em todos os salários, vencimentos e pensões, apenas alguns meses após a última indexação, em outubro passado.

A indexação seguinte poderá mesmo chegar ainda no final deste ano (em caso de inflação elevada, a 4,8%), embora, num cenário central, o Statec preveja que ocorra no primeiro trimestre de 2023 (se a inflação média for de 4,4%). O país já experimentou duas indexações no mesmo ano: em 1 de janeiro e 1 de novembro de 1991.

Não são só os preços da energia que estão a subir...

De acordo com o Statec, a taxa de inflação anual no Luxemburgo caiu de 4,1% para 3,6% em janeiro. A razão para isto é o efeito das vendas de inverno com os descontos. Excluindo isto, a taxa de inflação foi de 4,7 por cento.

Além do aumento dos preços da energia, o Statec observa que os outros setores de consumo estão também a subir. Em particular devido à pandemia, que "continua a perturbar as cadeias de produção globais", enquanto a procura é elevada. Como resultado, "a pressão ascendente sobre os preços acumulou-se ao longo da cadeia de produção e está agora a ser transmitida de forma significativa ao consumidor final".

Com o efeito cumulativo da crise sanitária e dos produtos petrolíferos, a inflação poderá fortalecer-se ainda mais e atingir 4,4% este ano.

