Príncipe saudita adquire a sociedade holding luxemburguesa

As empresas holding têm sido frequentemente alvo de críticas por falta de transparência

Um membro proeminente da família real saudita adquiriu este ano uma sociedade holding (sociedade gestora das participações sociais) luxemburguesa para investir numa série de empresas em todo o mundo, segundo indica o registo da empresa. Este tipo de estruturas legais tornaram-se o foco de atenção internacional por escaparem à supervisão.

O empresário, o Príncipe Sultão bin Fahd, é neto do Rei Abdulaziz e sobrinho do Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, o líder de facto da monarquia. Ele figura de forma proeminente nas associações desportivas sauditas e está listado como Presidente Executivo da Eirad Holdings da Arábia Saudita."

Prince Sultan bin Salman bin Fahad bin Abdulaziz Al Saud, nascido a 19 de agosto de 1982, em Taif, na Arábia Saudita comprou todas as acções da LWM Coporate Services Limited em março de 2021, de acordo com os registos da empresa no Luxemburgo.

A empresa, agora denominada Donavida, está registada como uma sociedade de responsabilidade limitada privada (Sàrl), uma das muitas formas que uma holding - conhecida em francês como Soparfi (Société à participation financière) - pode assumir no Luxemburgo.

As estruturas Soparfi escapam geralmente à supervisão regulamentar e estão sujeitas a um regime fiscal especial, de acordo com a Deloitte Luxembourg. O Grão Ducado foi notícia de primeira página quando se recusou a assumir a responsabilidade pelo assassinato do dissidente da Arábia Saudita Jamal Khashoggi, que alegadamente tinha sido vigiado antes do seu assassinato com spyware de uma empresa israelita também presente no Luxemburgo através de complexas estruturas de holding.

O país está agora a ponderar a legislação de due diligence para empresas que queiram estabelecer-se, mas indicou que a lei poderá não ser aplicada a estas estruturas de detenção. Não há qualquer indicação de que a empresa adquirida pelo príncipe Sultão este ano esteja envolvida em qualquer acto ilícito ou actividades controversas.

Segundo uma investigação por várias bases de dados, o nome do príncipe, que registou a sua empresa no Luxemburgo, não corresponde exactamente a nenhum nome dentro da casa saudita quando se incluem patronímicos completos.

No entanto, o nome "Príncipe Sultão" figura proeminentemente em várias funções desportivas, tais como o Comité Olímpico Saudita, com dois dos patronímicos virados ao contrário. A base de dados Datarabia da dinastia saudita mostra que o ano de nascimento dessa pessoa será também 1982, o mesmo que no registo comercial do Luxemburgo.

O Príncipe Sultão é o presidente executivo da Eirad Holdings, segundo o seu perfil no LinkedIn, que controla a UPS Eirad, uma empresa de logística, na Arábia Saudita. É o filho do empresário saudita Fahd bin Salman Al Saud, o fundador da Eirad Holdings, que morreu em 2001, de acordo com a base de dados de Datarabia.

Nem o príncipe não respondeu a um pedido de comentários sobre o LinkedIn, nem os dois gestores da empresa holding listados no registo comercial do Luxemburgo. O registo de empresas não enumera os proprietários beneficiários da holding, uma ausência que tem sido alvo de críticas numa investigação dos meios de comunicação social sobre transparência empresarial em fevereiro deste ano.

As revelações da Openlux, em fevereiro, mostraram que o tio do Príncipe Sultão Mohammed bin Salman é o verdadeiro proprietário de um castelo perto de Paris no valor de várias centenas de milhões de euros, formalmente propriedade de uma empresa registada no Luxemburgo, facto já relatado pelo New York Times em 2017.

O objetivo da Donavida "é adquirir e deter participações, sob qualquer forma, em todas as empresas luxemburguesas ou estrangeiras, bem como administrar, gerir e disponibilizar tais participações", diz o registo comercial. Pode utilizar "os seus fundos para investir em bens imóveis ou direitos de propriedade intelectual ou qualquer outro bem móvel ou imóvel, sob qualquer forma", lê-se no registo.

"A empresa pode também actuar como gestor, sócio ou accionista com responsabilidade ilimitada ou limitada pelas dívidas e obrigações de qualquer dos seus membros". Enquanto as participações estão sujeitas a uma taxa efetiva de imposto sobre o rendimento de cerca de 29% se registadas na cidade do Luxemburgo, as atividades accionistas estão normalmente isentas e as atividades de propriedade intelectual podem estar sujeitas a reduções.



