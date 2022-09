O ministro da Energia do Grão-Ducado vai propor aos colegas europeus a diminuição da refrigeração das bases de dados para lidar com a crise de preços energéticos.

Conselho extraordinário de Energia

Poupar cinco vezes o que o Luxemburgo gasta em energia? Claude Turmes pode ter a solução

Telma MIGUEL O ministro da Energia do Grão-Ducado vai propor aos colegas europeus a diminuição da refrigeração das bases de dados para lidar com a crise de preços energéticos.

Se a UE pede aos cidadãos que poupem energia “isso também deveria acontecer para as bases de dados”, disse Claude Turmes à entrada da reunião em Bruxelas. “Se pedimos aos cidadãos para não aquecerem demasiado as casas, porque não pedimos aos centros de dados que, em vez de manterem as temperaturas a 18ºC o façam a 24ºC ou 25º C”.

Nas suas contas, esta esquecida fonte de gastos de energia em toda a União Europeia poderia resultar numa poupança equivalente "a cinco vezes o gasto de eletricidade do Luxemburgo”.

Outra iniciativa do Luxemburgo, segundo contou aos jornalistas Claude Turmes, foi a de pedir à entidade que reúne os maiores fornecedores que antecipassem o relatório de previsões de inverno, que normalmente é publicado a 1 de dezembro. “O que eu tentei nas últimas foi que esse relatório esteja concluído até ao final de setembro”.

A questão para Turmes, é que a UE tem que perceber muito bem com o que conta para o inverno difícil que se aproxima. “E baseado nisso e baseado no teste de stress alemão vamos saber melhor quão profunda é a crise na eletricidade”.

Turmes também se mostrou favorável à ideia proposta pela Comissão de pedir a todos os consumidores que reduzam o consumo de eletricidade nas horas de mais procura, porque é nessa altura que é impossível não usar o gás para a produzir, o que faz disparar os preços.

À entrada da reunião que ainda decorre, o mistro da Energia luxemburguês salientou que esta sexta-feira é um dia importante para a UE, uma vez que vão ser tomadas decisões que vão afetar a vida dos cidadãos e empresas nos próximos meses.

Porém, salientou que a gravidade da crise foi atenuada com o trabalho feito nos últimos meses: “Temos que ter consciência de onde estávamos antes do início da guerra, 40% de dependência do gás russo, nenhum armazenamento, e nenhumas medidas de poupança”.

Mas com o evoluir da situação, considerou que “em tempo record, enchemos os depósitos, porque temos uma regulamentação europeia, e está a funcionar muito bem o objetivo de redução de uso de gás de 15%, que foi tomado muito a sério em todos os países”. Claude Turmes recordou também que o Luxemburgo apresentou esta quinta-feira a sua estratégia.

Em relação à plataforma conjunta de compra de gás a outros fornecedores de confiança, entende que “tem que ser melhorada”. A outra proposta tanto da Comissão, como a apresentada pela presidência checa da UE de taxar as margens de lucro inesperadas (devido à guerra na Ucrânia e manipulação dos preços feita pela Rússia) é apoiada pelo Luxemburgo. “É altura de ver se esses lucors são excessivos e devolvê-los aos consumidores”.

