Post continua a liderar a tabela dos maiores empregadores do Luxemburgo

O relatório do Statec inclui empresas com, pelo menos, 90 trabalhadores, a 1 de janeiro deste ano, e de diversos setores de atividade.

O grupo POST continua a ser o maior empregador do Luxemburgo. A empresa pública de correio e telecomunicações empregava 4.650 pessoas a 1 de janeiro de 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Na segunda posição surge outra empresa estatal: os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) que têm 4.510 trabalhadores.

O pódio das maiores empresas do país fica completo com a cadeia de supermercados Cactus, que emprega 4.420 funcionários.

Por setores, o grupo ELCO é o maior empregador do país no setor da construção civil, com 520 trabalhadores, seguido da CDCL, com 490, e da Karp-Kneip Constructions, com 450.

