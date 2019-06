O valor ficou nos 8,75 milhões de euros, menos 8,5% do que no mesmo mês do ano passado.

Portugueses no Luxemburgo enviaram menos dinheiro para Portugal em abril

Os imigrantes portugueses que vivem no Luxemburgo enviaram menos dinheiro para Portugal em abril deste ano. O valor ficou nos 8,75 milhões de euros, menos 8,5% do que no mesmo mês do ano passado. Os dados foram revelados hoje pelo Banco de Portugal.

As remessas totais do ano passado do Luxemburgo para Portugal, foram de 111,9 milhões de euros, uma ligeira subida de 2,7% face a 2017.

No sentido inverso, isto é, o dinheiro que os luxemburgueses a residir em Portugal enviam para o Grão-Ducado é pouco significativo: fica-se pelos 30 mil euros em abril, uma redução face aos 40 mil euros registados em abril de 2018.

As remessas totais dos emigrantes portugueses [para todos os países] aumentaram 23,6% em abril, para 357,6 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros em Portugal caíram 15,4%, para 35,8 milhões de euros.