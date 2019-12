O Luxemburgo é o oitavo país no ranking dos países que mais remessas enviam para Portugal.

Portugueses no Luxemburgo enviam quase 112 milhões de euros para Portugal

Os portugueses no Luxemburgo enviaram 111,9 milhões de euros para Portugal no ano passado. De acordo com o Relatório da Emigração 2019, o montante representa um aumento de 2,7% face a 2017 e deixa o país no oitavo lugar no ranking dos países que mais remessas enviam para Porutgal.

No total, as remessas dos emigrantes subiram 3,6% em 2018, chegando aos 3,7 mil milhões de euros, com mais de metade deste valor a vir de França e Suíça.

Os portugueses residentes em França remeteram 1,1 mil milhões de euros em 2018. "Na lista dos países com mais transferências para Portugal, em 2018, constam ainda a Suíça (899,46 milhões), o Reino Unido (343,90 milhões), os Estados Unidos da América (254,35 milhões), a Alemanha (242,52 milhões), Angola (223,01 milhões, passando da posição de terceiro lugar que ocupava em 2014 para sexto lugar), a Espanha (121,52 milhões), o Luxemburgo (111,95 milhões), a Bélgica (58,58 milhões) e a Holanda (44,43 milhões)", acrescenta-se.

Sobre Angola, o relatório afirma que "apresenta uma significativa quebra, com diminuições efetivas no volume de remessas para Portugal de 247,96 milhões em 2014 para 223 milhões em 2018 (descida de 10%), na sequência da crise económica no país que impôs restrições à saída de divisas" e precisa que "este decréscimo de receitas tem impacto no volume de remessas originário dos PALOP, face ao peso de Angola neste grupo de países".

