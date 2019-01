A Sonae Investment Management (Sonae IM), área de investimento em tecnologia da Sonae, anunciou hoje a compra de uma posição maioritária na Excellium, líder no Luxemburgo em serviços de cibersegurança, com presença na Bélgica.

Economia 3 min.

Portuguesa Sonae compra posição maioritária em líder luxemburguês de cibersegurança

A Sonae Investment Management (Sonae IM), área de investimento em tecnologia da Sonae, anunciou hoje a compra de uma posição maioritária na Excellium, líder no Luxemburgo em serviços de cibersegurança, com presença na Bélgica.

De acordo com a Sonae IM, a Excellium, que conta com mais de 100 especialistas, fornece serviços profissionais, geridos, nomeadamente, através da sua solução proprietária de gestão de cibersegurança - SOC Eyeguard (‘security operations center’). "A empresa conta com uma base de clientes que inclui as mais conceituadas instituições financeiras, entidades governamentais e outros grupos económicos com atividade no Benelux", adianta a Sonae IM.

Com esta operação, cujo valor não foi divulgado, "a Excellium e a S21sec - empresa já no portfólio da Sonae IM, líder e pioneira a nível ibérico de serviços de cibersegurança, com presença relevante na América Latina - reforçam o seu portfólio de serviços e tecnologias, permitindo aos clientes o acesso a uma oferta ainda mais completa, inovadora e integrada de soluções de cibersegurança".

Segundo a empresa, este investimento "é particularmente importante" num momento em que o cibercrime tem vindo a crescer de forma exponencial, uma vez que "aumenta a capacidade de inovação de ambas as empresas, para a prestação de serviços altamente especializados no combate a estas ameaças".

A escala europeia destas duas empresas, "com presença em vários países, permitir-lhes-á endereçar a exigência crescente de todas as organizações e, mais especificamente, as necessidades das grandes empresas no espaço europeu, garantindo uma resposta ágil e rápida de equipas altamente especializadas, próximas do cliente", acrescenta.

"No contexto da atual fragmentação do mercado de cibersegurança, este processo de consolidação posiciona a Excellium e a S21sec como um dos líderes europeus independentes de serviços geridos de segurança, com mais de 500 profissionais e com a capacidade de acelerar o seu plano de crescimento", refere a Sonae IM.

"Esta operação fortalece a nossa posição como um dos líderes europeus na área de cibersegurança. Além da qualidade da equipa de gestão e da credibilidade que a empresa tem no mercado, a Excellium representa a nossa porta de entrada nos mercados de alto valor acrescentado da Europa central", refere Carlos Alberto Silva, administrador executivo da Sonae IM, citado em comunicado.

"No seguimento da aquisição em 2016 da Sysvalue, em Portugal, e da fusão da S21sec com a Nextel em Espanha, durante 2018, esta transação reforça a nossa aposta na consolidação do setor. Adicionalmente, trata-se de um marco relevante na nossa trajetória, sendo o nosso décimo investimento em cibersegurança desde 2014", sublinha o gestor.

Já Christophe Bianco, sócio-gerente da Excellium, "na Sonae IM, a Excellium encontrou não só um investidor financeiro, mas também um parceiro com conhecimento do setor e que detém ativos distintivos na área de cibersegurança". “[Isso] dá-nos a possibilidade de escrever um novo capítulo no desenvolvimento da empresa, com recursos e capacidades alargadas", concluiu.

A Sonae IM é a empresa do grupo Sonae focada no investimento em empresas tecnológicas nas áreas de cibersegurança, telecomunicações e de retalho. Atualmente, conta com mais de 20 investimentos diretos em empresas com elevado potencial tecnológico e em fases de desenvolvimento que vão desde a fase iniciala té à fase de crescimento. A Sonae IM também investiu como 'limited partner' em três fundos geridos pela Armilar Venture Partners que detém participações em 22 empresas, que incluem a Outsystems e a Feedzai.

A Excellium Services foi fundada há cinco anos, no Luxemburgo, e atualmente tem presença comercial em mais seis países (Bélgica, França, Marrocos, Tunísia, Senegal e Costa do Marfim), dando suporte a mais de 140 clientes.