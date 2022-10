(...) vem aí muita miséria.

Opinião Economia 2 min.

Macroeconomia

Portugal. O fantasma da austeridade

Já está no Parlamento a proposta de Orçamento de Estado, para 2023. O Governo e o PS dizem que é o orçamento possível. A oposição diz que é um orçamento austero, com consequências graves que, penitentemente, vamos sentir.

Uma primeira análise permite concluir que se trata de um orçamento que, nas entrelinhas, carrega muita austeridade que os portugueses vão pagar, sem saberem muito bem porquê. Basta olhar para alguns números macroeconómicos, estimados pelo Governo.

Trabalhar num cenário de 4% de inflação é um autêntico salto mortal, sem rede.

Por exemplo, o executivo diz que em 2023, a inflação não vai ultrapassar os quatro por cento. Difícil de acreditar. Em Setembro, segundo números do Instituto Nacional de Estatística, a inflação chegou aos 9,2%, cifra parecida com os nove por cento, registados em Espanha. E é bom notar que Setembro é um mês pós-férias, de muitos constrangimentos, nos consumos das famílias. Portanto, não será muito verosímil que caia tanto, em tão pouco tempo.

Pela segunda semana consecutiva, o preço dos combustíveis subiu. E sabe-se como este factor é fundamental e determinante no aumento generalizado do custo de vida, sobretudo, dos bens essenciais.

Aqui pode estar o maior desastre deste orçamento. Trabalhar num cenário de 4% de inflação é um autêntico salto mortal, sem rede.

As projecções do crescimento também pecam por um optimismo difícil de aceitar. O Governo aponta para 1,3% de crescimento, valor que outras entidades, como o Fundo Monetário Internacional põem em causa. O Primeiro-Ministro já ripostou, dizendo que é o sétimo ano consecutivo em que o FMI se engana, nas previsões para Portugal.

Verdade é que as mais poderosas economias da Europa já entraram, ou estão a entrar, em recessão técnica, casos do Reino Unido, da Alemanha e da França, devendo arrastar consigo as economias suas subsidiárias. Portugal está neste grupo de dependentes.

Ninguém nega que o rendimento das famílias vai descer, assim como a competitividade das empresas. Isso quer dizer que a fome vai voltar e nem a circunstância de estarmos em pleno emprego consegue iludir uma realidade que se aproxima: o desemprego vai subir.

Apesar de tudo, o Governo prevê uma descida da dívida, para 110,8% do PIB, menos 10 pontos percentuais que no ano anterior. Se esta obsessão do ministro das Finanças se cumprir, Portugal deixará o estrito clube dos países com maior dívida. Medina quer a dívida portuguesa abaixo dos 100% do PIB, no final de 2023.

Mas vem aí muita miséria. Algumas administrações hospitalares dizem que já há pobres que simulam doenças, para poderem almoçar ou jantar nos hospitais. Isto é um inequívoco sintoma de uma patologia que afecta a economia.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

