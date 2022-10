Novas tabelas vão acomodar a descida do IRS, que resulta da atualização dos limites de todos os escalões do imposto.

Portugal. Novas tabelas de retenção na fonte com mudanças no IRS em janeiro

Lusa Novas tabelas vão acomodar a descida do IRS, que resulta da atualização dos limites de todos os escalões do imposto.

O Governo português vai publicar novas tabelas de retenção na fonte do IRS para entrarem em vigor em janeiro e que vão já contemplar mudanças dos escalões do imposto e do mínimo de existência que constam do Orçamento do Estado.

Estes esclarecimentos foram dados na terça-feira pelo secretário de Estado dos assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, numa conferência promovida pela Católica Tax e a consultora KPMG sobre o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), cuja proposta foi entregue na segunda-feira no parlamento.

Assim, as novas tabelas de retenção na fonte que serão aplicadas sobre os rendimentos de trabalho dependente e de pensões a partir de janeiro de 2023 já vão acomodar a descida do IRS que resulta da atualização dos limites de todos os escalões do imposto (em 5,1%) e a redução de 23% para 21% da taxa do 2.º escalão – e que tem impacto nos escalões seguintes.

Descida da taxa para 21% e mínimo de existência

O mínimo de existência e as novas regras prevista no OE2023 serão também acauteladas nas novas tabelas de retenção na fonte.

"A atualização das tabelas de retenção naturalmente vão espelhar estas três medidas" disse o secretário de Estado referindo-se à atualização dos escalões, a descida da taxa para 21% e mínimo de existência, sublinhando que "tudo isso terá reflexo nas taxas que entrarão em vigor em janeiro de 2023".

No relatório que acompanha a proposta orçamental é referido que a reformulação do mínimo de existência "garante a progressividade do imposto e a redução da taxa média de imposto para quem ganhe até 1.000 euros por mês", e que as "retenções de imposto na fonte são revistas, passando a adotar um modelo de taxa marginal, que garante que a um aumento de salário bruto corresponderá sempre um aumento líquido no próprio mês".

Mais a frente, em julho, o sistema de retenções na fonte sofrerá uma alteração, cujo objetivo é passar de um modelo de taxa única (que se aplica à totalidade do rendimento e faz com que, por vezes, por dois ou três euros se passe para o patamar seguinte de taxa) para um modelo de taxas marginais, semelhante ao verificado para o cálculo do valor de IRS a pagar em cada ano.

