Portugal. Governo apresenta Orçamento Suplementar e espera 6,3% de défice

O secretário de Estado do Orçamento e futuro Ministro das Finanças, João Leão, anunciou esta terça-feira que o défice previsto pelo Governo português para este ano será de 6,3%, devido ao aumento da despesa e diminuição da receita devido à pandemia.

O governante anunciou, em conferência de imprensa, depois de lhe ser dada a palavra pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, que o aumento da despesa será de 4.300 milhões de euros, e a redução da despesa de 4.400 milhões de euros.



Centeno reconheceu que a queda das exportações, resultado do "grande grau de abertura da economia portuguesa", vai implicar uma recuperação mais lenta de alguns setores. Em relação à queda de investimento, o ministro demissionário acredita que será inferior à média europeia.



João Leão anunciou o número em conferência de imprensa de apresentação do Orçamento suplementar de 2020, que decorre no salão nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa.

O ainda secretário de Estado destacou medidas de apoio às empresas, como a moratória dos empréstimos bancários até março de 2021. Entre os instrumentos de fomento do investimento destacou que há a antecipação de 600 milhões de euros para pequenos investimentos públicos.

Para além de referir os 440 milhões de euros de estímulos às empresas no âmbito de fundos europeus, sublinhou medidas de proteção das famílias com o aumento de mil milhões de euros para apoios.

Investimento massivo na escola digital foi outro exemplo dado pelo secretário de Estado.

O Orçamento Suplementar, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de covid-19, foi aprovado esta manhã em Conselho de Ministros e vai ser discutido no parlamento no dia 17.

