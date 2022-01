Apenas seis dos 21 Estados-membros com ordenado mínimo nacional pagam acima de 1.000 euros por mês. Luxemburgo tem o valor mais alto da UE, superior a 2.000 euros.

Portugal entre os 13 países da UE com salários mínimos abaixo de 1.000 euros

Portugal está entre os 13 Estados-membros da União Europeia (UE) com salários mínimos abaixo dos 1.000 euros brutos.

De acordo com dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas europeu, em janeiro deste ano, no conjunto dos 21 países comunitários com salário mínimo, mais de metade (13) tinham salários mínimos abaixo dos 1.000 euros mensais, sendo que neste grupo o de Portugal é o mais alto.

Embora o ordenado mínimo fixado, para 2022, seja de 705 euros brutos mensais, o país paga 14 meses de salário (os 12 meses mais os subsídios de férias e de Natal). O Eurostat divide o total não pelos 14 meses mas por 12, o que eleva o valor pago mensalmente no salário mínimo em Portugal para 823 euros.

Salário mínimo luxemburguês recua para 1.707 euros face ao poder de compra Apesar de o salário mínimo do Grão-Ducado ser superior a 2.000 euros, esse valor cai mais de 500 euros, quando analisado o padrão de poder de compra, refere um estudo do Eurostat, publicado esta sexta-feira.

Os restantes países com ordenados mínimos abaixo dos 1000 euros são a Bulgária (332 euros), a Letónia (500 euros), a Roménia (515 euros), a Hungria (542 euros), a Croácia (624 euros), a Eslováquia (646 euros), a República Checa (652 euros), a Estónia (654 euros), a Polónia (€655), a Lituânia (730 euros), a Grécia (774 euros) e Malta (792 euros).

No grupo dos Estados-membros com salário mínimo acima dos 1000 euros estão a Eslovénia (1.074), a Espanha (1.126 euros), mais cinco países onde esse ordenado de referência é superior a 1.500 euros mensais, como a França (1.603 euros), a Alemanha (1.621 euros), a Bélgica (1.658 euros) os Países Baixos (1.725 euros) e a Irlanda (1.775 euros) e o Luxemburgo, o país com o ordenado mínimo mais elevado da UE, com um valor acima dos 2.000 euros (2.257 euros).

Áustria, Chipre, Dinamarca, Itália, Finlândia e Suécia não têm um salário mínimo nacional.



