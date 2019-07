Os residentes no Grão-Ducado que vão a Portugal em turismo ficam por 13 noites e gastam 59 euros por noite.

Portugal é o principal destino turístico dos residentes no Luxemburgo

Portugal é o principal destino turístico dos residentes no Luxemburgo. França e Espanha surgem no segundo e terceiro lugares do pódio, respetivamente.

De acordo com dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat que avaliam o turismo na União Europeia (UE), 18% dos residentes no Grão-Ducado vão a Portugal em turismo, ficam por 13 noites e gastam 59 euros por noite.

Em França e Espanha, os turistas ficam por menos tempo, mas gastam mais por noite.

O Eurostat faz também uma análise no sentido inverso, isto é, de quem visita o país. Quem mais gosta de visitar o Luxemburgo são os holandeses, belgas e alemães.

Os holandeses são quem fica por mais tempo: sete noites e gastam, em média, 49 euros. Os residentes também foram para fora cá dentro, com 11% a fazerem férias no país. Passam 3,5 noites fora de casa e gastam 71 euros por noite.

Considerando o total da União Europeia (UE), os residentes no bloco dos 27 que passaram as fronteiras em turismo visitaram os Estados Unidos, a Turquia e a Tailândia.