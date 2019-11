Portugal foi o país da União Europeia (UE) que recebeu mais remessas de emigrantes em 2018. O dinheiro enviado pelos portugueses a viver fora do país foi de 3.605 milhões de euros.

Portugal é o país da UE que mais remessas de emigrantes recebe

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, para além do maior saldo das remessas dos seus emigrantes (3.604 mil milhões de euros), Portugal registou também o maior excedente entre os 28 Estados-membros, de 3.071 mil milhões de euros.



As remessas recebidas por Portugal dizem respeito apenas a rendimentos do trabalho, assinala o Eurostat.

Em segundo na tabela das remessas recebidas está a Roménia (2.977 mil milhões de euros) e em terceiro a Polónia (2.544 mil milhões de euros).

A Roménia surge também em segundo lugar no saldo entre as remessas recebidas e enviadas com um excedente de 2.714 mil ME, seguida da Polónia (2.929 mil milhões de euros), apresentando a França o maior défice (-10.524 mil milhões de euros), seguida da Alemanha (-5.149 mil milhões de euros) e o Reino Unido (-4.660 mil milhões de euros).

Os imigrantes residentes em Portugal enviaram para os respetivos países remessas que totalizaram, no ano passado, 533 mil milhões de euros.

Do total de remessas recebidas, 2.095 mil milhões de euros vieram de emigrantes dentro da UE e 1.509 mil milhões de euros de fora do bloco europeu, enquanto das enviadas, 96 mil milhões de euros destinaram-se a Estados-membros da UE e 436 mil milhões de euros a países terceiros.

Lusa

