Portugal e Luxemburgo entre os países europeus que mais voos recuperaram em março

Ana TOMÁS

Portugal e o Luxemburgo estão entre os cinco países da União Europeia (UE) que, no mês passado, mais se aproximaram dos níveis pré-pandémicos no tráfego aéreo.



Os cinco países da UE que registaram as diminuições mais baixas nos voos comerciais entre março de 2022 e março de 2019 (antes da pandemia) foram a Croácia (-6%), Portugal (-8%), Grécia (-12%), Espanha (-14%) e Luxemburgo (-15%), refere um relatório do Eurostat, publicado na última semana.

Em contrapartida, países como a Eslovénia (-56%), Suécia (-45%), Letónia (-43%), República Checa (-42%) e Finlândia (-41%) tiveram uma menor recuperação em março deste ano face ao mesmo mês de 2019, apresentando as maiores quebras no tráfego comercial aéreo no conjunto da UE, para o período em análise.



De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, em março de 2022, o número de voos comerciais na UE aumentou 156% em relação ao período homólogo de 2021, mas manteve-se 27% abaixo dos valores que se verificavam antes da pandemia.



Em termos absolutos, foram realizados 389.181 voos comerciais em março de 2022, mais do que os 151 986 em março de 2021 e que os 296.362 em março de 2020, quando as vagas iniciais da crise covid-19 fizeram decretar os primeiros confinamentos e a interrupção de viagens entre países. Qualquer um desses valores é inferior aos 530.400 de voos realizados em 2019, no mesmo mês.

Guerra na Ucrânia influencia recuperação

Em comparação com março de 2019, os voos comerciais em 2022 permanecem abaixo dos níveis pré-pandémicos também nos 10 primeiros países extracomunitários com os quais o tráfego aéreo comunitário é mais forte.

Nesse grupo de países, destacam-se as quebras da Noruega (-34%), seguidas das do Reino Unido (-29%), Israel (-28%), Suíça (-24%) e Egipto (-19%).

No entanto, quando comparado com março de 2021, o último mês revela um crescimento exponencial em oito países: Reino Unido (+599%), Noruega (+375%s), Israel (+366%), Marrocos (+236%), Suíça (+230%), Egipto (+192%), Turquia (+121%), e EUA (+77%).

Ucrânia e Rússia, os outros dois países que completam esse grupo de 10, refletem a guerra em curso na recuperação dos seus níveis de tráfego aéreo: o primeiro por estar a ser invadido e ter os voos suspensos no seu espaço aéreo, o segundo por ter sofrido sanções que afetam viagens para o seu território, como resposta pela invasão do território ucraniano.

De acordo com o Eurostat, em março de 2022, houve 52 voos comerciais com a Rússia e zero com a Ucrânia. Em março de 2019, antes da pandemia, realizavam-se 14.493 voos com a Rússia e 5.414 com a Ucrânia - valores que, por causa da pandemia, tinham diminuído, no mesmo mês em 2021, em 77% para Rússia e 71% para a Ucrânia.





