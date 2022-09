A redução do IVA sobre a eletricidade e a limitação do aumento das rendas são algumas das propostas para proteger o poder de compra dos portugueses.

Inflação

Portugal. Conheça as medidas de apoio às famílias

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ao início desta noite o "Famílias Primeiro", um pacote de apoio às famílias portuguesas, no valor de 2.400 milhões de euros, aprovado esta segunda-feira pelo Conselho de Ministros extraordinário e promulgado, quase no imediato, pelo Presidente da República.



Jerónimo desafia Governo a ser mais ambicioso no apoio às famílias O executivo socialista está a ponderar atribuir “um cheque de 100 euros às famílias” e fazer um adiantamento de uma parte do aumento das pensões que estava previsto para o próximo ano.

"Há 30 anos que não vivíamos um aumento tão significativo e repentino do custo de vida", contextualizou Costa, lembrando que as novas medidas vêm juntar-se aos 1.600 milhões de euros que já haviam sido mobilizados pelo Governo para responder à crise que se vinha desenhando desde o início da pandemia e que ganhou força com a guerra na Ucrânia.

Confira as medidas do programa "Famílias Primeiro":

Redução de 13% para 6% da taxa do IVA sobre a eletricidade, que deverá entrar em vigor até 1 de outubro e ser válida até dezembro de 2023;

Limitação a 2% do aumento das rendas das habitações e das rendas comerciais;

Criação de um apoio extraordinário ao arrendamento, através da atribuição de benefício fiscal sobre rendimentos prediais;

Pagamento de suplemento extra de meia pensão a pensionistas, em outubro;

Pagamento extraordinário único de 125 euros, durante o mês de outubro, para pessoas com rendimento mensal até 2.700 euros brutos;

Pagamento de subsídio de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos;

Aumentos das pensões, de 4,43% para pensões até 886 euros, de 4,07% para pensões entre 886 e 2.659 euros; e de 3,53% para as outras pensões sujeitas a atualização, medida que será aplicada em 2023;

Congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP durante todo o ano de 2023.

*Com Lusa

