Porto e Lisboa são os destinos mais procurados pelos passageiros do aeroporto do Luxemburgo

Porto e Lisboa foram os destinos mais procurados pelos passageiros que saíram do aeroporto do Luxemburgo. Seguem-se Munique, Frankfurt e Londres, como as cidades preferidas.

O número de passageiros que passou pelo aeroporto do Luxemburgo no ano passado aumentou quase 12%. No total, foram mais quatro milhões de passageiros que chegaram e partiram do aeroporto de Findel em 2018.

O melhor mês foi julho, com 397 mil passageiros a entrarem e a saírem do país.

Segundo o comunicado do Luxairport onde se faz o balanço anual, o aumento justifica-se pelo lançamento de novas rotas, como os voos regulares para Bordeaux, em França, Keflavik, na Islândia, ou Brac, na Croácia.

Os voos para Marraquexe (Marrocos), Sevilha (Espanha), e Enfidha (Tunísia) também ajudaram a explicar a subida do número de passageiros.

