Porto e Lisboa são os destinos mais frequentes dos aviões que partem do Findel

Paula SANTOS FERREIRA O aeroporto do Luxemburgo está em franco crescimento. Este ano recebeu 4,4 milhões de passageiros, cerca de metade transportados pela Luxair.

Julho de 2019. 397 mil passageiros passaram pelo aeroporto Findel onde 27 mil aviões aterraram ou descolaram. Este foi o mês recorde de 2019, cujo movimento cresceu em relação a 2018. Num total, houve 4,4 milhões de passageiros a escolher este aeroporto do Luxemburgo. Só a Luxair Luxembourg Airlines transportou dois milhões.

Para 2020, são esperados 4,8 milhões de viajantes, mais 9% do que este ano.

Foto: Chris Karaba

Os números foram divulgados na segunda-feira pelos responsáveis do Grupo Luxair salientando o franco crescimento das movimentações deste aeroporto do Luxemburgo, ao nível de passageiros e voos aéreos. Além de um maior número de companhias aéreas que escolhem o Findel.

As cidades portuguesas de Porto e Lisboa continuam a liderar os destinos mais frequentes dos aviões que partem do Findel, seguidos de Munique, Frankfurt e Londres, segundo citada a edição francesa do Wort.

Nantes, Montpellier e Florença são os três novos destinos da companhia luxemburguesa que se revelaram uma boa aposta.

LuxairTours em alta

Só a LuxairTours faturou cerca de 300 milhões de euros este ano, apresentando um aumento de 8% em relação a 2018.

Também aqui Portugal, a par com Espanha, é o principal destino turístico da companhia cujo total de reservas de viagens feitas na LuxairTours este ano deverá chegar às 700 mil, mais 7% do que em 2018, estima Alberto Kunkel, chefe da divisão de turismo do Luxair Group, citado pela edição francesa do Wort.

Dubai, Marraquexe, em Marrocos, Egito, incluindo cruzeiros no Nilo e Brindisi, em Itália são os novos destinos turísticos que a LuxairTours vai passar a oferecer em 2020.

