Portas fechadas nas lojas para poupar energia não gera consenso

Diana ALVES Em algumas cidades francesas, os comerciantes são obrigados a manter as portas dos estabelecimentos fechadas para poupar energia. E no Luxemburgo?

É uma medida para evitar o desperdício energético, sobretudo em dias quentes em que o ar condicionado está no máximo. Em algumas cidades francesas, os comerciantes são obrigados a manter as portas dos estabelecimentos fechadas para poupar energia. Mas no Luxemburgo a imposição da regra não está nos planos do Governo.

De acordo com o Paperjam, a recomendação do Ministério do Ambiente é que os comerciantes fechem as portas das lojas sempre que o ar condicionado ou o aquecimento estiverem ligados. "Apelamos ao bom senso dos comerciantes face à situação energética atual", adianta o ministério, citado pelo site da revista.

De acordo com a mesma fonte, a Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC) também não tenciona avançar com qualquer iniciativa nesse sentido.

Do lado dos comerciantes propriamente ditos, as preocupações são muitas. Os empresários com quem o site falou temem que as portas fechadas afugentem clientes, mas também receiam que manter as portas abertas incomode os mais envolvidos na causa ambiental.

Além disso, ter as portas abertas durante o dia pesa na fatura, devido à diferença de temperaturas no interior e exterior.

Em França, nas cidades onde a medida está em vigor, o desrespeito da regra pode dar multas de 750 euros.

De acordo com a FranceInfo, o Executivo do país vizinho quer alargar a regra a todos os comércios. Os cálculos mostram que manter a porta fechada em dias em que o ar condicionado (ou o aquecimento) está ligado pode significar uma redução de 20% na fatura energética dos estabelecimentos comerciais.



