Os preços dos combustíveis não param de subir no Luxemburgo.

Subida dos combustíveis

Porque é que os preços dos combustíveis estão tão altos?

Henrique DE BURGO Os preços dos combustíveis não param de subir no Luxemburgo.

O último aumento foi registado esta terça-feira, com o preço do gasóleo a atingir 1,304 euros por litro. Já a gasolina 95 octanas está nos 1,372 euros, enquanto a 98 octanas está quase 10 cêntimos mais caro, atingindo 1,467 euros por litro. Aumentos que não eram registados há anos.

Uma das principais razões do aumento registado nos últimos meses, segundo dados apurados pela RTL, está no aumento dos preços do petróleo, com custos associados à produção e à distribuição.

Outros fatores são o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), o imposto especial de consumo e o lucrativo imposto sobre emissões de carbono introduzido pelo governo luxemburguês a 1 de janeiro de 2021.

A RTL cita ainda o Instituto Nacional de Estatística, que refere que estes impostos "representam hoje cerca de 50% do preço" dos combustíveis. Comparando com 2012, e a título de exemplo, "o consumidor paga 10 cêntimos a mais em impostos sobre o litro do gasóleo".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.