Polícia dinamarquesa apreende Ferraris em ação de combate à evasão fiscal

A ação surge num momento particularmente sensível para a Dinamarca, que está a braços com um escândalo fiscal.

A polícia dinamarquesa está a tomar medidas nunca vistas para combater a fraude e evasão fiscais no país. De acordo com um comunicado do Ministério Público na Dinamarca, citado pela agência Bloomberg, as autoridades apreenderam três Ferraris que estavam associados a uma empresa na área de Copenhaga, a capital do país.

Esta ação surge num momento particularmente sensível para a Dinamarca, que está a braços com um escândalo fiscal. A polémica envolve desde uma fraude de dividendos que atinge os cerca de 1,8 mil milhões de euros à evasão sistemática ao pagamento de impostos pelas empresas e famílias.

O caso tem chocado o país, habituado a confiar num fluxo de receita estável capaz de financiar o seu aclamado sistema de Segurança Social.

Os Ferraris estão avaliados em 266 mil euros. Além destes carros de luxo, o Ministério Público também confiscou ativos sob a forma de património imobiliário e contas bancárias.