Luxemburgo está entre os países da UE onde mais trabalhadores com menos recursos conseguem gozar férias de verão.

Verão. 28% dos europeus da UE não tem dinheiro para gozar uma semana de férias

Para quase um terço dos cidadãos da União Europeia a possibilidade de poder gozar férias fora de casa é ainda uma miragem.

Embora o acesso a férias tenha aumentado durante a última década, os trabalhadores com salários mais baixos estão entre os 35 milhões dos europeus que não podem pagar férias de verão.

De acordo com um estudo da Confederação Europeia de Sindicatos (CES), divulgado esta segunda-feira e que reúne dados do Eurostat, 28% dos cidadãos da UE não podem pagar uma semana de férias fora de casa. Essa percentagem sobe para mais do dobro - 59,5% - no caso dos trabalhadores que recebem salários abaixo do nível de pobreza.

O país da UE que apresenta pior situação é a Grécia, onde 88,9% das pessoas que vivem em risco de pobreza não podem pagar por uma semana de férias, seguindo-se a da Roménia (86,8%), Croácia (84,7%), Chipre (79,2%) e Eslováquia (76,1%). Em Portugal essa percentagem também fica acima dos 70% (72.6%).

No extremo oposto, com a menor percentagem de cidadãos mais pobres que não podem pagar férias, estão a Finlândia (30%), o Luxemburgo (30,8%), a Dinamarca (31,7%) e a Suécia (32,3%)

Apesar de muitos dos casos de rendimentos inferiores a 60% da mediana se referirem a desempregados ou reformados, o estudo da CES lembra também que no grupo dos mais pobres estão também "milhões de trabalhadores com salários baixos, particularmente aqueles que auferem o salário mínimo legal".

"Os salários mínimos legais deixam os trabalhadores em risco de pobreza em pelo menos 16 estados membros da UE e, de acordo com a Comissão Europeia, 22 milhões de trabalhadores ganham menos de 60% da mediana", refere a confederação.

Desigualdade nas férias cresceu em 16 países, mas desceu no Luxemburgo

A análise dos dados do Eurostat, feita pelo organismo, "revelou que a desigualdade nas férias aumentou em 16 Estados-membros durante a última década entre aqueles com rendimentos inferiores a 60% da mediana e aqueles com rendimentos acima desse limiar".

Na Roménia, 86,8% das pessoas que vivem em risco de pobreza não puderam pagar uma semana de férias, em comparação com 46,7% das pessoas com rendimentos acima de 60% da mediana. Esta diferença de 40,1 pontos percentuais (pp) aumentou em 17,1 pp desde 2010.

As maiores disparidades no acesso a férias verificaram-se na Roménia (+17pp), Eslováquia (+14pp), Croácia (+13,8pp), Lituânia (+8,3pp) e Hungria (+7,9pp).

Já o Luxemburgo foi o terceiro país onde essa clivagem mais diminuiu, na última década, com uma redução de -9,3 pontos percentuais, ficando atrás da Alemanha (-12,6 pp) e da Estonia (-11,1 pp).

Sindicatos querem definir "limiar de decência"

A CES defende o destaque dado a esta análise "como parte dos seus esforços para reforçar a proposta de diretiva da UE sobre salários mínimos adequados e negociação coletiva", que será discutida pelo Parlamento Europeu depois do verão.

"A CES está a trabalhar com os eurodeputados para introduzir um 'limiar de decência' na legislação que garanta que o salário mínimo legal nunca poderá ser inferior a 60% do salário médio e a 50% do salário médio de qualquer Estado-membro". Esta legislação, refere a confederação de sindicatos proporcionaria um aumento salarial a mais de 24 milhões de pessoas.

"As férias não devem ser um luxo para poucos. Enquanto muitos trabalhadores desfrutam das férias com amigos e familiares, milhões estão privados de o fazer devido aos baixos salários", sublinha a secretária-geral adjunta da CES, Esther Lynch.

Segundo a responsável, "o aumento da desigualdade nas férias mostra como os benefícios do crescimento económico na Europa durante a última década não têm sido partilhados de forma justa". Por isso, defende que "a diretiva europeia sobre salários mínimos adequados deve ser reforçada, para assegurar que os salários nunca sejam tão baixos a ponto de deixarem os trabalhadores a viver na pobreza, e a negociação coletiva deve tornar-se uma parte rotineira do emprego para assegurar salários genuinamente justos para todos".





