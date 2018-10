PM italiano elogia solidez da economia do seu país

As famílias com rendimentos mais baixos gastam 42% do seu rendimento disponível com a casa. De acordo com um relatório do instituto de estatística luxemburguês (Statec) publicado hoje, para assinalar o dia internacional para a erradicação da pobreza, as famílias com rendimentos mais baixos ficam apenas com 58% do rendimento total, depois de terem pago a casa (seja renda ou prestação ao banco).