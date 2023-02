Central OGBL pede ao Governo que legisle sobre este setor ainda antes das legislativas de outubro.

Sindicatos

Plataformas de entrega violam lei do trabalho no Luxemburgo

Desde a crise sanitária que as plataformas de entrega de comida ao domicílio, proliferaram no Luxemburgo, à imagem de gigantes internacionais como a Deliveroo ou a UberEats.

No entanto, apesar de a maioria dos trabalhadores destas plataformas terem contratos de prestação de serviços, a central sindical OGBL considera que estas violam o direito do trabalho e o modelo social luxemburguês, e exploram os trabalhadores que, muitas vezes, se encontram numa situação já precária.

Entre as práticas abusivas estão, por exemplo, fixar a remuneração dos colaboradores e os trajetos a seguir. Ou ainda, reservarem-se ao direito de sancionar os trabalhadores caso as diretivas não sejam respeitadas.

Em linha com as iniciativas legislativas a nível europeu e em alguns Estados-membros da UE, a OGBL reitera o pedido do Governo luxemburguês para acabar com este tipo de fenómeno e legislar rapidamente sobre a matéria.

E pede particularmente ao ministro do Trabalho que o faça ainda antes das eleições legislativas de outubro.

A Câmara dos Assalariados elaborou recentemente uma proposta de lei que vai no mesmo sentido e que conta com o aval da OGBL.

Para colmatar a falta de legislação neste setor em crescimento, a Comissão Europeia apresentou um plano para garantir a estes trabalhadores os mesmos direitos dos que são assalariados.

Este mês de fevereiro, o Parlamento Europeu aprovou um mandato para negociar com o Conselho da União Europeia a diretiva sobre a regulação do trabalho nas plataformas digitais.

