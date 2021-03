Plano social no banco Mitsubishi deixa 16 pessoas no desemprego no Luxemburgo

O plano social no banco Mitsubishi vai deixar 16 pessoas no desemprego no Luxemburgo.

O plano social no banco Mitsubishi vai deixar 16 pessoas no desemprego no Luxemburgo. Segundo referem os sindicatos OGBL, LCGB e ALEBA, em comunicado conjunto, o plano social foi assinado esta segunda-feira pelos seus representantes e pela direção do banco Mitsubishi (UFJ Investor Services & Banking Luxembourg).

O banco japonês, que tem 164 funcionários no Grão-Ducado, tinha anunciado o seu plano de despedimentos coletivos na sequência da deslocalização de serviços e operações de fundos para outras instalações do grupo.

Depois de várias reuniões de negociação, o número de trabalhadores afetados pelo plano social foi reduzido de 22 para 16, devido à reafetação interna. Para os trabalhadores afetados, os sindicatos garantem que estão garantidas diversas medidas de apoio social e financeiro.

