Aviação

Plano de reestruturação da TAP prevê prejuízo de 54 milhões este ano

Lusa Este número "é o que está previsto no plano de reestruturação, podemos ter melhor, espero que tenhamos melhor ainda, não pior", disse Pedro Nuno Santos.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que o plano de reestruturação da TAP prevê um prejuízo de 54 milhões de euros este ano e atingir lucro em 2025.

Pedro Nuno Santos está a ser ouvido na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Em resposta ao deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira, o ministro afirmou que "o que está previsto é que haja um prejuízo em 2022 de 54 milhões de euros".

Este número "é o que está previsto no plano de reestruturação, podemos ter melhor, espero que tenhamos melhor ainda, não pior", prosseguiu Pedro Nuno Santos.

"Está previsto 54 milhões de euros, tal como está previsto em 2023 a TAP atingir o equilíbrio operacional e em 2025 ter lucro", rematou o ministro das Infraestruturas e Habitação.

