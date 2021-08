Luxemburgo já recebeu 12,1 milhões de euros da UE

Fundos europeus Não é bem a fundo perdido: as subvenções da UE têm de ser pagas até 2058

A Comissão Europeia vai precisar de descontar esse valor nos orçamentos do futuro. Com mais impostos (há muitas ideias a fazerem caminho neste domínio) ou mais cortes de despesa pública. Ou ambos. Ou mais dívida nacional no futuro, se os países falharem a transição estrutural tão desejada e não consigam crescer, como todos esperam atualmente.