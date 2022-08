É apenas uma das medidas divulgadas esta quarta-feira pela comuna da cidade.

Crise energética

Piscina de Grevenmacher fecha mais cedo para poupar energia

O colégio de vereadores de Grevenmacher decidiu encerrar a piscina ao ar livre no dia 9 de setembro em vez do dia 30, como inicialmente previsto, no seguimento das "recomendações do governo e da União Europeia (UE) para adotar medidas de poupança de energia", justificou aquele organismo em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Com esta medida, a cidade poupa 17.138m3 de gás e 37.800kWh de eletricidade, o equivalente ao consumo anual de cinco e dez agregados familiares, respetivamente.

Iluminação nas ruas vai ser reduzida

Adicionalmente, e à semelhança do que está a acontecer noutras cidades europeias, Grevenmacher vai desligar a iluminação dos edifícios públicos e monumentos após as 22h.

O brilho dos postes de iluminação será reduzido a 60% e os focos de luz do chão vão ser desligados. Além disso, a comuna compromete-se a efetuar uma "mudança contínua para iluminação pública LED eficiente em termos energéticos".

Paralelamente, os sistemas de aquecimento dos edifícios públicos serão otimizados.

