Pilotos da Ryanair na Bélgica ameaçam com greve no verão

Os pilotos da Ryanair na Bélgica poderão estar em greve este verão, caso uma paralisação venha a acontecer noutros países europeus, e em solidariedade com os colegas da empresa a operar nestes Estados. O pré-aviso de greve foi feito pelos três sindicatos belgas, incluindo a Associação Belga de Cockpit (BECA), citados pelo jornal online The Brussels Times.

Na semana passada, sindicatos de cinco países europeus, incluindo a Bélgica, já tinham ameaçado com uma paralisação das tripulações de cabine, devido ao desrespeito da companhia pelo staff e no que toca aos valores dos salários que consideram injustos. Os sindicatos dizem que a Ryanair não concordou com um "diálogo genuíno" durante as conversações, abrindo a porta a novas greves em toda a Europa em junho.



Em particular os sindicatos belgas da empresa acusam a companhia de contornar os compromissos assumidos em 2019 em respeitar a lei nacional. Alegações repetidamente rejeitadas pela empresa que acusou os sindicatos de "abandonarem as negociações" e de perturbarem os planos de viagem dos clientes, citados pelo The Brussels Times.

Muitos residentes do Luxemburgo e da Grande Região utilizam os aeroportos de Bruxelas e Charleroi, onde a empresa tem uma forte presença, e podem, portanto, ser também afetados por esta paralisação.

(Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

