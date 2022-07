Pilotos continuam a exigir melhores condições de trabalho e melhores salários.

Pilotos da Ryanair anunciam novas greves em julho

O descontentamento está a crescer na companhia aérea low-cost Ryanair. Depois da paralisação em finais de junho na Bélgica, França, Espanha, Itália e Portugal, os sindicatos da tripulação anunciaram novas greves ainda este mês.

Os protestos vão ter lugar no fim de semana de 23 e 24 de julho pelos pilotos da companhia low-cost na Bélgica e em França. Na prática, isto significa que vários voos poderão ser cancelados ou atrasados, para quem parte ou voa para estes dois países. Os sindicatos destes trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e melhores salários.

"As razões são sempre as mesmas: incumprimento da legislação, mas também a atitude de desprezo e arrogância da direção da Ryanair, que se tornou ainda pior desde a greve de junho passado", explicou Didier Lebbe, secretário do sindicato CNE, ao jornal belga DH. "Por exemplo, os salários para o mês de junho não foram indexados, embora isto devia ter acontecido", acrescentou.



Só na Bélgica, a companhia irlandesa foi obrigada a cancelar 127 voos durante o fim de semana dos protestos, em junho passado.

Além das greves, o período das férias de verão está a ser marcado pelo caos em vários aeroportos europeus devido à falta de pessoal no setor.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

