Pierre Gramenga e seus pares voltam às reuniões presenciais do Eurogrupo

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, participa esta sexta-feira e sábado nas reuniões do Eurogrupo e do Ecofin, a terem lugar em Berlim, no quadro da presidência alemã do Conselho da União Europeia.

Trata-se da primeira reunião presencial dos ministros das Finanças desde do início da crise pandémica.Na reunião do Eurogrupo, os ministros vão discutir as "reformas económicas e a política orçamental em tempos da pandemia covid-19", refere o Ministério das Finanças em comunicado.

Os 19 ministros da zona euro vão ainda passar em revista a atual situação económica na zona euro e, num formato mais alargado, os 27 ministros vão ainda debater o desenvolvimento dos trabalhos sobre a união bancária.

Já na reunião do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin), agendada para amanhã, os ministros vão discutir a implementação do plano de relançamento para a Europa e o seu financiamento.



