Pierre Gramegna vai a Helsínquia para reuniões do Eurogrupo e Ecofin

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, inicia hoje uma visita de trabalho à Finlândia para participar na reunião dos ministros das Finanças da zona do euro (Eurogrupo) e na reunião informal do Conselho Económico e Financeiro (Ecofin).

O Orçamento para a zona Euro, o Brexit e as reformas económicas na Grécia são os temas dominantes das reuniões, que decorrem, até sábado, no âmbito da presidência finlandesa do conselho da EU.

Esta poderá ser uma das últimas reuniões presididas por Mário Centeno, antes das eleições legislativas portuguesas de 6 de outubro. Se continuar na pasta das Finanças, Centeno deverá manter a presidência do Eurogrupo, mas se deixar de ser ministro, o cenário será também diferente.